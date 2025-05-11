Армия России уничтожила цех ремонта самолетов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли точные удары по цехам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ремонта самолетов и по складам безэкипажных катеров после завершения трехдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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