Политика как она есть

Вооруженные силы России нанесли точные удары по цехам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ремонта самолетов и по складам безэкипажных катеров после завершения трехдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.