Нормальная ситуация: всё летит к чертям Так хотелось не переводить (близко к оригиналу) сленг американских военных, но материал написан для русского издания… Сегодня мне хочется немного отвлечься от темы боев, тактики и стратегии войны и поговорить о мало упоминаемой теме учебы.