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Тайная доктрина

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Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Нормальная ситуация: всё летит к чертям Так хотелось не переводить (близко к оригиналу) сленг американских военных, но материал написан для русского издания… Сегодня мне хочется немного отвлечься от темы боев, тактики и стратегии войны и поговорить о мало упоминаемой теме учебы.

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Комментарии
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Ирина Чернова
Когда уже экзоскелет для инвалидов станет доступным? 🍒
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6 час.
Юрий Ильинов
Пишите, Мишустину, Путину. Удачи!
Ответить
6 час.

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