Балтийские страны и Польша, под диктовку НАТО, готовы к ракетному удару по России: угроза вторжения после Украины Юлия СоколоваВ условиях растущего напряжения на восточных границах Европы, Польша, Латвия, Литва и Эстония открыто заявили о готовности нанести ракетный удар по территории России, включая такие крупные города, как Санкт-Петербург, в случае, если российские войска после возможной победы над Украиной вторгнутся на их территорию.