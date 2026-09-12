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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня на 88 крымских заправках топливо продаётся по цене не выше 100 рублей за литр

Сегодня на 88 крымских заправках топливо продаётся по цене не выше 100 рублей за литр

Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, с 08:00 на 42 АЗС сети «АТАН» будет доступен бензин АИ-92 (115 тонн), а на 46 АЗС сети «ТЭС» с 18:00 начнется продажа АИ-95 (64 тонны) и дизельного топлива (64 тонны).

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