Сегодня на 88 крымских заправках топливо продаётся по цене не выше 100 рублей за литр

Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, с 08:00 на 42 АЗС сети «АТАН» будет доступен бензин АИ-92 (115 тонн), а на 46 АЗС сети «ТЭС» с 18:00 начнется продажа АИ-95 (64 тонны) и дизельного топлива (64 тонны).