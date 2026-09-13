С 1 января правительство начнет мониторинг цен на 24 вида продуктов

С 1 января правительство начнет мониторить цены на 24 вида продуктов. Перечень сформирован в рамках закона о контроле стоимости продовольствия на всех этапах поставок — от производителя до розничного магазина.
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