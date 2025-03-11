Почему не нужно писАть грамотно...

Валентина

Неграмотность раздражает! Особенно, когда орфография чудовищна, не говоря уж о пунктуации. Сейчас даже в вопросе не ставят вопросительный знак - не поймешь, не то человек спрашивает, не то утверждает. О стилистике я уж молчу. Самыми грамотными сегодня являются люди, выросшие при СССР - тогда нормально учили и много читали!