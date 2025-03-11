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Почему не нужно писАть грамотно...

Почему не нужно писАть грамотно...

Если  что  -  сарказм!  Не  пытайтесь  повторить  это! Знаете ли вы, что писать грамотно — это пережиток прошлого? Да-да, вы не ослышались! В наш век высоких технологий грамотность — абсолютно бесполезный навык.

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Комментарии
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Валентина
Неграмотность раздражает! Особенно, когда орфография чудовищна, не говоря уж о пунктуации. Сейчас даже в вопросе не ставят вопросительный знак - не поймешь, не то человек спрашивает, не то утверждает. О стилистике я уж молчу. Самыми грамотными сегодня являются люди, выросшие при СССР - тогда нормально учили и много читали!
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12 час.
Валентин Воробьев
Грамотность пережиток прошлого? Глупость какая!  &quot;В наш век высоких технологий грамотность — абсолютно бесполезный навык&quot;...  Так давайте и таблицу умножения правильно знать необязательно? - вопрос автору. Безграмотные люди смешны и убоги.
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8 час.
Алекс Сэм
Прошу прощения, а вы что не догадались что эта статья-стёб?
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3 час.
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