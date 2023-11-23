Знаковый кусочек: Молдавия и Грузия могут войти в ЕС по частям

Евросоюз рассматривает возможность принять Молдавию и Грузию в свой состав без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, заявил «Известиям» пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано.
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