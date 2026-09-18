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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Галактионова: «Почему не найдет другого Батракова? Они же кричали, что он там что‑то делает. А был бы в «Локо» футбольный человек, его бы уже камнями закидали»

Александр Мостовой считает, что Михаил Галактионов мог бы уже быть уволен. – « Локомотив » сейчас идет на 14‑м месте, а Галактионова что‑то не убирают.

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