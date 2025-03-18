Самые озлобленные наёмники оставили русским послание в Судже. На родину им вернуться нельзя

АЛЕКСАНДР Крымский Наемников в плен не брать а сразу в расход..

Константин Самарин Помнится, "Азов" тоже не попадал под пункты Женевской Конвенкции, но их почему-то в первую очередь отправили на обмен, через Турцию. А потом они снова оказались на фронте. Такое-же бла-бла может случиться и с другими наемниками.