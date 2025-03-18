ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На "диких гусей", воюющих в рядах ВСУ, не будут распространяться положения Женевской конвенции о военнопленных.
Самые озлобленные наёмники оставили русским послание в Судже. На родину им вернуться нельзя
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Наемников в плен не брать а сразу в расход..
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18 час.
Константин Самарин
Помнится, "Азов" тоже не попадал под пункты Женевской Конвенкции, но их почему-то в первую очередь отправили на обмен, через Турцию. А потом они снова оказались на фронте. Такое-же бла-бла может случиться и с другими наемниками.
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18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Наши мирные потери их не простят и нам не дадут это сделать - теперь это должно стать нашим законом И президент об этом говорил
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18 час.
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