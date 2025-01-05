Депутат Рады Дубинский высмеял не приглашенного на инаугурацию Трампа Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в настоящее время в СИЗО по подозрению в государственной измене, высмеял в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп ожидает его с визитом.
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