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Украинские силовики открыли огонь на территории ЛНР

Подразделения украинских силовых структур единожды за прошедшие сутки открыли огонь на территории ответственности Луганской народной республики, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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