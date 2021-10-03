Украинские силовики открыли огонь на территории ЛНР

Подразделения украинских силовых структур единожды за прошедшие сутки открыли огонь на территории ответственности Луганской народной республики, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Подразделения украинских силовых структур единожды за прошедшие сутки открыли огонь на территории ответственности Луганской народной республики, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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