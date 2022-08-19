Полицейские ХМАО-Югры оперативно вернули домой пропавшую жительницу города

Об исчезновении 64-летней женщины сообщила в УМВД России по г. Нижневартовску ее дочь. Она рассказала, что в вечернее время они вдвоем выгуливали собаку недалеко от дома в частном секторе за городом.
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