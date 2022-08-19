Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...
  • АНП
    Может быть,но после училищ ушлые либералы найдут лазейки к мозгам молодых людей и засерут их своей блевотиной.Суворовские и нах...
  • галина
    Пенсию нужно назначать от стажа работы. Чем больще стаж, тем больше ренсия."Снизят на 5 лет"...

Полицейские ХМАО-Югры оперативно вернули домой пропавшую жительницу города

Об исчезновении 64-летней женщины сообщила в УМВД России по г. Нижневартовску ее дочь. Она рассказала, что в вечернее время они вдвоем выгуливали собаку недалеко от дома в частном секторе за городом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх