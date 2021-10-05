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Очень вкусная ПАХЛАВА: СЛОЙКИ на КЕФИРЕ

Очень вкусная ПАХЛАВА: СЛОЙКИ на КЕФИРЕ

Самый любимый рецепт выпечки к чаю — это пахлава, нереально вкусные ореховые слойки на кефире, которые готовятся просто, получаются очень вкусно, аромат божественный, такую выпечку всегда готовят в больших количествах, от них невозможно отказаться.

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