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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
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    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

«Байер» не проигрывает 37 матчей – 32 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Карабах» (3:2) в Лиге Европы, проигрывая 0:2 по ходу матча. Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.

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