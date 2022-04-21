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Верещук заявила об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя

Верещук заявила об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя

В четверг снова будет открыт гуманитарный коридор для выхода из Мариуполя. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает агентство ТАСС.

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