Верещук заявила об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя

В четверг снова будет открыт гуманитарный коридор для выхода из Мариуполя. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает агентство ТАСС.