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Бешенство в России: где опаснее всего и сколько людей погибло за последние годы

Бешенство в России: где опаснее всего и сколько людей погибло за последние годы

За последние годы в России снижается число случаев бешенства .

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