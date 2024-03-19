Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Казахстан сделал свой выбор: проект «Антироссия 2.0» запущен под маркой Золотой Орды

Казахстан сделал свой выбор: проект «Антироссия 2.0» запущен под маркой Золотой Орды

Казахстан провозглашён прямым наследником Золотой Орды, причём официально и на высшем государственном уровне: президент Токаев, выступая перед Национальным курултаем прямо так и заявил: «Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи.

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Море Каспийское кто выкопал, кто? кто? Казах в манто, а Балтийское кто, из Прибалтики очередное дерьмо.
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5 час.
Дмитрий Николенко
Хватит поливать Казахстан своими помойными высерами. Живу здесь, ничего этого нет. Ложь надоела!
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1 час.
Андрей
Уже ждут русских за ярлыками на княжение (губернаторство)?
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48 мин.

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