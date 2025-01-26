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«Оскар» Борисову: Америка упивается избитыми клише о русских

«Оскар» Борисову: Америка упивается избитыми клише о русских

Вы слышите, какие вокруг ахи и вздохи? Русский актер впервые в истории номинирован на «Оскар»! Юра Борисов! Победа! Русская культура снова в моде! Юра, мы все переломили! Мне кажется, надо аккуратнее относиться к этому событию.

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