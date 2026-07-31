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Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте

Италия приняла беспрецедентное решение приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Такое решение связано с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из Марокко, которые в последние дни массово пытаются попасть в испанский автономный город Сеута — эксклав Испании на североафриканском побережье.

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