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Приморские парламентарии приступили к реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию

Приморские парламентарии приступили к реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию

В ходе очередного заседания краевого парламента был утвержден план действий по реализации ключевых идей, изложенных в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 29 февраля 2024 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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