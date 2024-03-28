Приморские парламентарии приступили к реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию

В ходе очередного заседания краевого парламента был утвержден план действий по реализации ключевых идей, изложенных в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 29 февраля 2024 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.