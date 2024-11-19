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Врач рассказала, какие продукты опасны для школьников

Врач рассказала, какие продукты опасны для школьников

Среди них — фастфуд, газировки и майонез Школьникам лучше избегать фастфуда, энергетиков, чипсов, сладких газировок, а также кетчупа и майонеза, сообщила РИА Новости заместитель главврача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

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