Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Шенкурском округе благодаря усилиям ТОС открыли комнату ремёсел

Местные жители всех возрастов приходят в Верхопаденьгский библиотечно-культурный центр, чтобы заниматься творчеством и принимать участие в различных культурных мероприятияхМестные жители всех возрастов приходят в Верхопаденьгский библиотечно-культурный центр, чтобы заниматься творчеством и принимать участие в различных культурных мероприятияхОни не только становятся участниками концертов, мастер-классов и игр, но и сами организуют такие мероприятия, включая местную версию телешоу «Маска».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх