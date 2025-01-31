«Не надо перекусывать ерундой»: три простых способа понизить холестерин

О проблемах с холестерином мало кто задумывается, пока не станет слишком поздно. Сам по себе повышенный холестерин не дает никаких симптомов, медленно ухудшая состояние сосудов и приводя к атеросклерозу, инсульту, инфаркту, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем.