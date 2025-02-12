28 панфиловцев. Подвиг или вымысел?

Статья, c учетом появления новых документов, является дополнением к статье, опубликованной ранее. Статья, корреспонденты Первая публикация о подвиге появилась 19 ноября 1941 года, спустя всего два дня после событий у разъезда Дубосеково.
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