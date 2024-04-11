В Черекском районе Кабардино-Балкарии и в Нальчике ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен с 05:12 11 апреля по решению начальника УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике<strong>Режим контртеррористической операции объявлен на части территории Нальчика и в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
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