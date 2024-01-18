Член ОП Лянге: адаптировать в школах следует тех детей мигрантов, которые намерены остаться в России

Детей мигрантов, приезжающих в Россию на пару месяцев, в основном отдают в школы «на передержку». Адаптировать для обучения в образовательных учреждениях следует тех школьников, которые намерены остаться в РФ, сообщила ИА НСН член Общественной палаты Маргарита Лянге.
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