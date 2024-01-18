Член ОП Лянге: адаптировать в школах следует тех детей мигрантов, которые намерены остаться в России

Зачем это быдло вообще надо в России? Они живут за наш счёт и еще гадят, выгнать всех в их кишлаки, аулы и пр. При СССР работали люди из Вьетнама, работали вахтой, без семей, детей, вели себя тихо.

ВЛ

Владимир Лосев

Зачем пускаем детей и бабушек, дедушек и весь их аул следом за гастарбайтером? Пример следует взять с арабов - приехать может только работник и только на время договора о работе. Дальше - на выход! И никаких паспортов, ВНЖ и гражданства! Умные люди!