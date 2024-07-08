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Чиновник пойдет под суд из-за травмирования ребенка в Забайкалье

Чиновник пойдет под суд из-за травмирования ребенка в Забайкалье

В Забайкалье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против первого заместителя главы Петровск-Забайкальского района за травмирование ребенка после падения футбольных ворот, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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