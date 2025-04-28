Кадровый резерв для госслужбы предложили формировать из ветеранов СВО

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» 28 апреля внесут на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается формировать федеральный и региональный кадровый резерв для замещения вакантных должностей на госслужбе из числа участников спецоперации.