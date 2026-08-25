Губернатор Тульской области наградил участников СВО и волонтёров

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил награды участникам специальной военной операции, сотрудникам оборонно-промышленного комплекса и волонтёрам, отметив их вклад в защиту страны и приближение победы.
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