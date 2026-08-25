НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

57 подписчиков

Губернатор Тульской области наградил участников СВО и волонтёров

Губернатор Тульской области наградил участников СВО и волонтёров

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил награды участникам специальной военной операции, сотрудникам оборонно-промышленного комплекса и волонтёрам, отметив их вклад в защиту страны и приближение победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии