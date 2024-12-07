Ученые назвали сроки полного таяния льда в Арктике

Подобный сценарий возможен до 2030 года Полное исчезновение льда в Северном Ледовитом океане возможно уже в сентябре 2027 года или в ближайшие последующие годы, заявил эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
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