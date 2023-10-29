Тейлор Грин, республиканка, конгрессвумен из США считает, что с трудом заработанные американскими налогоплательщиками доллары «должны быть потрачены на решение американских проблем», в числе которых психическое здоровье американцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии