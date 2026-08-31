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После горячей чашки столешница побелела: тереть такое пятно не стоит — идите за утюгом

После горячей чашки столешница побелела: тереть такое пятно не стоит — идите за утюгом

Утюг способен не только разглаживать складки на одежде, но и спасать мебель от белых пятен. Горячие чашки и кастрюли оставляют на столешницах мутные разводы, которые портят внешний вид и кажутся несмываемыми.

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