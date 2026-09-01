«Главный неудачник Зеленский и его коррумпированное ближайшее окружение должны быть арестованы. Необходимо провести расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и использованы для помощи многочисленным семьям, потерявшим близких в этой совершенно бессмысленной войне, развязанной коррупционерами», — экс-глава ЦРУ генерал Флинн.