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Аргументы недели

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Экс-глава ЦРУ Флинн призвал арестовать Зеленского и его окружение за коррупцию

Экс-глава ЦРУ Флинн призвал арестовать Зеленского и его окружение за коррупцию

«Главный неудачник Зеленский и его коррумпированное ближайшее окружение должны быть арестованы. Необходимо провести расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и использованы для помощи многочисленным семьям, потерявшим близких в этой совершенно бессмысленной войне, развязанной коррупционерами», — экс-глава ЦРУ генерал Флинн.

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