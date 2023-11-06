Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания xAI представила собственную модель искусственного интеллекта Grok, который уже рассматривается как главный соперник знаменитого ChatGPT, следует из пресс-релиза организации.
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