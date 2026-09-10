В Челнах поймали подростков, рисовавших нацистские символы на стенах домов

В Челнах поймали подростков, размещавших запрещенные символы. Как сообщили в МВД по РТ, во время летних каникул было выявлено сразу несколько случаев, когда дети открыто размещали нацистскую символику.
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