Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины, — Ушаков

Тема украинского конфликта обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин также проинформировал индийского премьера о последних контактах Москвы с американскими представителями.