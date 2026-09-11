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Русская весна

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Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины, — Ушаков

Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины, — Ушаков

Тема украинского конфликта обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин также проинформировал индийского премьера о последних контактах Москвы с американскими представителями.

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