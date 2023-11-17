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Кордоба дебютировал за Колумбию. 30-летний форвард «Краснодара» вышел на замену в матче с Бразилией

Кордоба дебютировал за Колумбию. 30-летний форвард «Краснодара» вышел на замену в матче с Бразилией

30-летний форвард вышел на замену вместо Рафаэля Борре на 68-й минуте в матче квалификации ЧМ-2026 против Бразилии при счете 0:1.

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