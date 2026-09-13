Косово Онлайн: Альбин Курти утвержден премьером Косова

Парламент Косова утвердил Альбина Курти, лидера движения "Самоопределение", на пост премьера. Его поддержали 62 депутата.
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