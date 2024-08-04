«Путин — наш друг. Я не воюю с Россией»: В столице Германии прошел масштабный пророссийский митинг

Около 20 тысяч жителей Берлина вышли на демонстрацию против правительства и за мир с Россией. В центре Берлина прошла масштабная демонстрация с участием 20 тысяч горожан, направленная против поставок оружия Украине и установление мира с Россией.
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