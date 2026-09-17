Акции Raiffeisen рухнули на 9% после обвинений в обходе антироссийских санкций

Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в четверг, 17 сентября, упали на 9%. Это произошло на фоне того, как инвестиционно-аналитическая компания Grizzly Research заявила, что банк содействовал обходу западных санкций через свое российское подразделение Райффайзенбанк, следует из сообщения Reuters и данных торгов.