Акции Raiffeisen рухнули на 9% после обвинений в обходе антироссийских санкций

Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в четверг, 17 сентября, упали на 9%. Это произошло на фоне того, как инвестиционно-аналитическая компания Grizzly Research заявила, что банк содействовал обходу западных санкций через свое российское подразделение Райффайзенбанк, следует из сообщения Reuters и данных торгов.
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