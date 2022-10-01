В Калужской области член Общественного совета при МОМВД России «Козельский» проверил работу дежурной части

В рамках акции Общественного совета при МВД России «Гражданский мониторинг», член Общественного совета при МОМВД России «Козельский» Владимир Акимов проверил работу дежурной части территориального отдела.
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