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В Калужской области член Общественного совета при МОМВД России «Козельский» проверил работу дежурной части

В Калужской области член Общественного совета при МОМВД России «Козельский» проверил работу дежурной части

В рамках акции Общественного совета при МВД России «Гражданский мониторинг», член Общественного совета при МОМВД России «Козельский» Владимир Акимов проверил работу дежурной части территориального отдела.

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