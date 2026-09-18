📷❗️Lockheed Martin через подразделение Skunk Works фактически перевела перспективный беспилотный аппарат Vectis в более предметную стадию разработки, объявив о закладке ещё четырёх опытных образцов.
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