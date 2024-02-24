В украинском Вышгороде прихожане вернули захваченный ПЦУ храм

commons.wikimedia.org/Алексей Карпенко В городе Вышгород Киевской области Украины сторонники канонической Украинской православной церкви вернули себе местный храм, ранее занятый представителями раскольнической Православной церкви Украины.
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