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ВС Украины выпустили 13 снарядов по Горловке

ВС Украины выпустили 13 снарядов по Горловке

Вооружённые силы Украины выпустили 13 снарядов по Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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