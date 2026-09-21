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Донецкая группа новостей

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В Сан-Франциско «впервые в истории» прошёл бой между человеком и роботом.

В Сан-Франциско «впервые в истории» прошёл бой между человеком и роботом.

В Сан-Франциско «впервые в истории» прошёл бой между человеком и роботом. Кожаного поместили в клетку драться с управляемым 80-килограммовым гуманоидом EngineAI T800.

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