Минтруд РФ предложил расширить список мест где можно пройти службу

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект приказа, который расширяет перечень организаций для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2023 года, 6 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект приказа, который расширяет перечень организаций для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2023 года, 6 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
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