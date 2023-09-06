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Минтруд РФ предложил расширить список мест где можно пройти службу

Минтруд РФ предложил расширить список мест где можно пройти службу

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект приказа, который расширяет перечень организаций для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2023 года, 6 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

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