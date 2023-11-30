Американские инвесторы «взяли паузу» в середине недели

Фондовые индексы США претерпели незначительные изменения в середине недели. Dow Jones закрылся ростом на 0,04%, индикатор широкого рынка акций &P 500 снизился на 0,09%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,16%.
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