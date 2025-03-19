Дату начала весеннего сезона охоты-2025 назвали в Новосибирске

В этом году весенний сезон охоты претерпел небольшие изменения, он начнется раньше. Согласно информации министерства природы и экологии Новосибирской области, охота на самцов глухарей, вальдшнепов, селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком, на гуся белолобого на территориях: Баганского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного районов начнется с третьей субботы апреля продолжительностью 5 дней.