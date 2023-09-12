«Вопрос жадности»: за что платит покупатель отечественного авто

На российском авторынке остается все меньше новых машин ценой до миллиона рублей. По мнению автоэксперта Александра Старовойтова, этому есть логичное объяснение, правда, не во всем оно связано с геополитической и экономической ситуацией в стране.
На российском авторынке остается все меньше новых машин ценой до миллиона рублей. По мнению автоэксперта Александра Старовойтова, этому есть логичное объяснение, правда, не во всем оно связано с геополитической и экономической ситуацией в стране.
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