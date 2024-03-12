Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Разрушений нет По информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, благодаря действиям противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе удалось успешно предотвратить атаку беспилотного летательного аппарата.
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